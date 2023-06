Oficial: Rui Ferreira deixa o comando técnico do Feirense

Ao fim de pouco mais de duas épocas, Rui Ferreira deixa o comando técnico do Feirense, com quem tinha mais um ano de contrato. O anúncio foi feito, esta sexta-feira, pela SAD do clube de Santa Maria da Feira, através de um comunicado publicado nas redes sociais.No período em que esteve ao serviço do Feirense, o treinador, de 50 anos, conduziu a equipa em 85 jogos, somando 35 vitórias, 24 empates e 26 derrotas. A subida de divisão escapou sempre e, agora, a ligação termina por mútuo acordo.Leia, agora, o comunicado na íntegra:"O Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD informa que Rui Ferreira não continuará no comando tecnico da equipa principal. A decisão foi tomada indo ao encontro da vontade de ambas as partes.O CD Feirense – Futebol, SAD deseja-lhe as maiores felicidades bem como a todos os elementos da equipa técnica."