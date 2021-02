Onda solidária por Gonçalo não pára de crescer

A SAD do Feirense continua a unir esforços para que a onda solidária por Gonçalo continue a crescer e a estratégia tem resultado. Diariamente chegam, ao Estádio Marcolino Castro, sacos ou garrafões cheios de tampas de plástico, rolhas de cortiça e caricas de garrafas.





Ainda ontem, várias figuras de peso da cidade e do clube coloriram uma galeria fotográfica onde o ponto comum era o cartaz de ajuda ao Gonçalo: Artur Dias (antigo jogador e atual presidente da Associação Empresarial da Feira) juntou-se à vice-presidente da Liga dos Amigos do Hospital, Virgínia Cavaco, e ao jogador Diga e à namorada. Há poucos dias tinham sido o capitão Cris e o filho Diego, os antigos presidentes Artur Brandão e Eduardo Cavaco, o atual presidente da Junta de Freguesia, Fernando Leão, e ainda os antigos jogadores Tonel e Zé Augusto a dar a cara pela campanha.A persistência na comunicação dos fogaceiros passa ainda, por exemplo, por fotografias dos pontos de recolha no estádio ou dos jogadores no treino a dar a sua própria contribuíção para a campanha, tudo para que adeptos, simpatizantes e a população em geral se juntem à causa. As iniciativas não se devem ficar por aqui e, já sabe, se ainda não faz a recolha, também importante do ponto de vista ecológico, não custa nada passar a ajudar o Gonçalo em vez de mandar o plástico para o lixo. O Estádio Marcolino Castro tem servido como ponto de recolha.