Orgulho do Feirense vai a jogo na Taça de Portugal

O Amora vai pagar a fatura? Pela Feira todos acreditam que sim! Após a derrota caseira com o Arouca, o Feirense teve duas semanas para refletir e retificar os erros da última jornada do campeonato e, mais do que a passagem à eliminatória seguinte da Taça de Portugal, Filipe Rocha e os seus jogadores querem provar que o último desaire foi apenas um percalço numa temporada que se espera que culmine na subida de divisão.





Para isso, a equipa precisa de recuperar o fulgor que já levou a somar importantes triunfos (Mafra, Académica, Vilafranquense e Casa Pia são apenas alguns dos exemplos). Face à paragem do campeonato, é provável que o treinador não promova uma rotação tão grande como aconteceu no terreno do União de Montemor. Uma das exceções pode ser a baliza, onde Igor deverá ocupar o lugar de Bruno Brigido. O capitão Ícaro, após lesão, também deve reassumir a sua posição no eixo da defesa.