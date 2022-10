Paulo Alves: «Não classificamos ninguém em termos de exigência»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas esta segunda-feira para promover a antevisão da partida com o Feirense, da 9.ª jornada da Liga Portugal 2, que se realiza esta terça-feira, em Santa Maria da Feira (15H30)."É, sem dúvida, um teste muito exigente. Os jogos na vila da Feira têm sempre características muito próprias, com intensidade, percebendo isso, temos de estar ao nosso nível se queremos conquistar pontos. A equipa está bem, está motivada para isso. Dentro do que temos feito queremos fazer um jogo que nos possa leva a conquistar pontos"."É uma equipa com muito valor, muito bem orientada, com irreverência. A questão da classificação, é sempre algo muito relativo nesta Liga. Todos os adversários são difíceis, toda a gente está motivada para ganhar, sobretudo ao 1.º classificado. Tradicionalmente é um campo muito difícil para toda a gente, por isso temos de nos apresentar ao nosso melhor nível. De outra forma, será sempre muito difícil ganhar"."Treinamos de forma a estar preparados para estes momentos de densidade competitiva. Há sempre ajustamentos, isso é sempre relativo. As respostas do plantel têm sido positivas face às soluções que temos. Dependendo dos sinais que os jogadores vão dando, vamos ajustando da melhor forma, escolhendo os melhores para os momentos adequados"."Esperamos sempre, mas compreendemos os condicionalismos. Na sexta-feira foi numa hora de trabalho, de escola, as pessoas tiveram dificuldades. Esta terça-feira é uma hora complicada, porque no dia seguinte é dia de trabalho, percebemos isso e por isso valorizamos quem nos possa ajudar. Dentro do que nos compete, vamos dar os sinais que temos dado, de atitude e entrega ao jogo"."Não classificamos ninguém em termos de exigência. Da nossa parte, queremos que os jogadores tenham a exigência sempre em mente independentemente do nome do adversário. A Liga é mesmo isto, traz competitividade e imprevisibilidade, jogando em casa ou fora nunca sabemos o que vamos encontrar. O fundamental é sermos exigentes connosco, tendo sempre capacidade de lutar pelos três pontos. O que não pode mudar é a nossa forma de estar, independentemente do nome do adversário. Temos de ter essa motivação e capacidade de lutar sempre para ganhar"."Normalmente fazemos sempre golos, queremos consolidar isso e eventualmente ser ainda melhores. Não temos estado mal em termos ofensivos. Vamos procurar fazer o nosso jogo e tentar impor as nossas rotinas. Não haverá alterações de fundo nesse quadrante".