Pedro Henrique: «O Feirense é um clube top»

Pedro Henrique abriu as portas de sua casa aos adeptos do Feirense e durante todo o dia, desta quarta-feira, foi mostrando um pouco do que faz durante o isolamento. O goleador tinha prometido começar cedo a interagir com os fãs, mas a preguiça era tanta que o vídeo de 'bom dia' foi ainda gravado na cama com o jogador a tapar-se pelo edredon porque ainda precisava de mais uns minutos... de descanso.





Pouco tempo depois, voltou o sorriso do brasileiro. Em tronco nu, a revelar dezenas de tatuagens, o jogador emprestado pelo Benfica passou a uma das tarefas mais importantes do dia: a alimentação, no caso um pequeno-almoço reforçado de pré-treino. Ovos mexidos com fiambre, uma torrada e um refrescante sumo de laranja. Sempre pronto para brincadeira, Pedro Henrique passou para a higiene diária com um lavar de dentes digno de vídeo viral para o Youtube.Seguiu o trabalho. Na sala de casa, Pedro Henrique cumpriu a plano traçado pela equipa técnica e médica dos fogaceiros. Agachamentos, skipping e saltos foi a sessão mais virada para o reforço dos membros inferiores, mas também com preocupações para a parte cardiovascular. Antes de almoço, uma revelação: câmara apontada para o pescoço onde se podia ler numa tatuagem 'estou com fome'. Faca afiada, ingredientes todos colocados na banca e mãos à obra que a barriga já chamava por um belo Estrogonofe. Já de barriga cheia, a rotina habitual, mesmo em período de competição manteve-se: um filme, deitado no sofá até que o cansaço vire sono, pois o corpo de um atleta precisa de várias horas de descanso.Um dos pontos altos do dia estava reservado para a parte da tarde. Pedro Henrique entrou em direto no instagram da SAD fogaceira e ameaçou pregar uma partida à namorada. Escondeu-se atrás da porta, esperou, esperou, o suspense aumentava cada vez mais e... nada. O avançado aproximou-se da câmara e confessou que tudo não passou de uma brincadeira pois ele não tem namorada.Pouco habituado à cozinha, o jogador prometeu voltar a caprichar ao jantar e fez frango com salada e arroz com feijão preto, curiosamente o repasto foi saboreado à colher, um gosto muito particular de Pedro Henrique que hoje partilhou com os adeptos do Feirense.Antes de novo descanso, uma mensagem: "Espero que tenham gostado do meu dia. Eu gostei muito de partilhar todos estes momentos convosco. Peço que fiquem em casa, como eu estou aqui, aproveitando para estarem com a vossa família, não há nada melhor do que estar junto de quem amamos neste momento difícil. Infelizmente, a minha família e os meus amigos estão no Brasil, mas o mais importante é que está tudo bem com todos. Obrigado mais uma vez pela vossa paciência. Já tinha saudades vossas. Tenho saudades de fazer o que mais gosto, de vos dar alegrias e de ver aquele estádio cheio. Estamos juntos! Força Feirense!"O ponta-de-lança que chegou em janeiro a Santa Maria da Feira e já mostrou a sua capacidade concretizadora falou ainda elogiosamente do clube que agora representa. "O Feirense tem adeptos que puxam sempre pela equipa. Dão-nos muita força!! O Feirense é um clube top, muito organizado. Nada nos falta. Estou a gostar muito. Chegar e marcar logo golos? É esse o objetivo de todos os avançados. Vim com enorme vontade de ajudar a equipa. Até ao final, quero marcar muitos mais golos, mas, acima de tudo, quero ajudar a equipa a ganhar jogos", garantiu.