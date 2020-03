Pedro Henrique só sabe marcar e ganhar

Cinco jogos a titular, cinco vitórias, três golos marcados. Pedro Henrique está em alta no Feirense e a fazer os adeptos sonhar com o regresso à 1.ª Liga. A SAD acertou em cheio no goleador que a equipa tanto precisava para materializar em golo a capacidade coletiva que a equipa apresentava.





O brasileiro chegou, estreou-se diante do Vilafranquense e, uma jornada depois, conquistou o onze diante do Cova da Piedade. O Feirense voltou às vitórias e o avançado emprestado pelo Benfica estreou-se a marcar. Seguiram-se mais quatro triunfos e golos do brasileiro. Com o Leixões viu um ser-lhe anulado, em Chaves marcou e assistiu e, no fim-de-semana passado, foi decisivo para a conquista dos três pontos diante da Académica.Mal chegou a Portugal, no verão de 2018, Pedro Henrique fez 9 golos pelo Leixões em 13 partidas. As portas do Sp. Braga abriram-se, mas o Benfica antecipou-se e conseguiu a sua contratação. Uma lesão afastou-o das opções em grande parte da primeira metade da temporada e em janeiro voltou-se a abrir o mercado.O telefone tocou novamente. Da 1.ª e da 2.ª Liga, mas também do estrangeiro. A SAD do Feirense foi mais firme nas suas intenções e conseguiu mesmo um reforço de luxo para o ataque. Faltam 11 jogos para terminar o campeonato e a grande dúvida que se coloca é: a manter esta forma, quantos golos fará Pedro Henrique até meados de maio?