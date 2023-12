Pedro Martins arrasa presidente do Feirense: «Chegou a hora de Rodrigo Nunes sair»

Pedro Martins voltou a deixar duras críticas à direção liderada por Rodrigo Nunes. Numa entrevista à Rádio Clube da Feira, o técnico português visou o presidente do clube e disse mesmo que chegou a hora de este sair."Não tenho qualquer ambição de ser presidente do Feirense ou de comprar a SAD. Estou apenas disponível para ajudar. Como a maioria dos feirenses, estou muito preocupado com esta direção do clube porque, em vez de solucionar os problemas, só arranja mais problemas para o Feirense. Está na hora de mudar! Chegou a hora do presidente Rodrigo Nunes sair. Esta direção é o problema do Feirense. Se surgir uma lista para as eleições onde haja transparência, eu apoiarei essa lista", disse Pedro Martins, que no verão escreveu uma carta a criticar a decisão do clube de impedir as equipas profissionais de utilizarem as instalações."Escrevi a carta por várias razões. Uma delas porque soube que iam impedir a equipa de futebol de treinar no complexo e de jogar no estádio. Foi o presidente Rodrigo Nunes que fechou as portas, foi ele que não respeitou o legado do Feirense. Alguém perguntou à família do Marcolino Castro se concordava com esta decisão? Não, e eu sei que eles não concordaram. O Rodrigo Nunes diz que foram os sócios que votaram o fecho das portas, mas eu não tenho pachorra para isso e estou cansado de hipocrisias. Isso nunca foi votado em Assembleia Geral. O que se votou foi que a direção podia tomar medidas para que a SAD pagasse as dívidas, nenhum feirense sabia nem aceitaria o fecho das portas. A vida judicial era a única forma de resolver o problema, mas a ideia do Rodrigo Nunes sempre foi outra. Ele prejudicou o Feirense. O nosso clube foi falado pelos piores motivos", acrescentou.