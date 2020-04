Pedro Martins elege os treinadores mais marcantes da sua carreira

O treinador Pedro Martins esteve em direto no Facebook do Feirense e recordou algumas das suas histórias no clube fogaceiro. Para além disso, o técnico do Olympiacos explicou ainda como tem passado o período de isolamento social.





Numa conversa que contou com a presença do treinador Henrique Nunes, Pedro Martins elegeu os treinadores que mais o marcaram enquanto jogador. "Não podia ter melhor formador do que o Henrique Nunes, ajudou-me muito como homem. Passei muitas horas em estágios, em jogos e em treinos no Feirense e ele formou-me em todos os sentidos. Isso é um marco que me vai deixar para sempre. Para além dele, recordo também o quanto evoluí com o treinador Carlos Queiroz e destaco o José Couceiro, que foi meu colega e meu treinador", afirmou o técnico.Assumindo que tem o desjo de treinar o Feirense, embora saiba que isso não vai acontecer a curto prazo, Pedro Martins explicou o que o motiva mais na sua profissão: "Gosto de ver o crescimento dos jogadores, de ver bons jogos e de perceber que as minhas ideias dão resultado. Dá-me prazer ajudar a que jogadores se tornem homens".O técnico concluiu explicando como tem vivido este período de quarentena. "Este ano já ia com 48 jogos oficiais e quase não parei. Estava um pouco exausto, mas, depois de um semana sem ter treinos, percebi que faz muito falta. Apesar disso, tenho tentado tirar proveito do facto de estar mais com a família", vincou.