Petkov encerrou maior seca de golos da época

De longe o melhor marcador do Feirense esta temporada, com 11 tentos apontados até ao momento, Petkov tem sido uma fonte praticamente constante de golos para os fogaceiros desde que se afirmou como uma opção importante nas escolhas de Rui Ferreira.Ainda assim, o avançado búlgaro ficou a zeros nas últimas seis partidas do Feirense, o período mais longo sem marcar na época, ciclo que foi encerrado com o golo da vitória na deslocação até ao terreno do E. Amadora.A seca tem, no entanto, algumas atenuantes, já que Petkov foi titular em apenas um dos últimos seis encontros, sendo que nem chegou a sair do banco frente ao Farense. Apesar disso, Petkov tem um bom aproveitamento na condição de suplente, uma vez que cinco dos seus 11 golos na temporada aconteceram após sair do banco.Rui Ferreira esperará agora que a veia goleadora do jogador de 26 anos se mantenha viva nesta fase de decisões da Liga Sabseg, uma vez que o Feirense continua envolvido na luta pela subida de divisão.