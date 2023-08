Picas reforça o ataque do Feirense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Feirense garantiu a contratação de Picas para reforçar o ataque. O extremo, de 22 anos, iniciou a temporada no Chaves, onde ainda participou no jogo da Allianz Cup, frente ao AVS SAD, e vai agora tentar ganhar protagonismo na equipa de Ricardo Sousa.Picas chegou a Portugal em 2021 para representar o Chaves, mas acabou cedido ao Pedras Rubras. Na época passada, esteve emprestado ao Torreense e agora jogará no Feirense, também por empréstimo dos flavienses.