Plantel promete resposta à derrota com o Cova da Piedade

O Feirense saiu derrotado do reduto do Cova da Piedade, no passado fim-de-semana, mas quer dar a volta a esse desaire com uma resposta já no próximo encontro, frente ao Ac. Viseu.





A formação liderada por Filipe Martins ficou desgostosa pela forma como perdeu o último duelo, acima de tudo por acreditar que foi superior e que merecia outro desfecho, mas pretende catalisar essa 'revolta' num mote positivo para o embate com os beirões, agendado para sábado.