'Platigol' está de volta

A SAD do Feirense acertou em cheio quando fez Platiny regressar ao clube no mercado de janeiro. O avançado nem sempre era primeira opção no Casa Pia, mas por Santa Maria da Feira todos sabem das capacidades do brasileiro. E na altura mais decisiva da época, 'Platigol', como é carinhosamente tratado por muitos colegas de equipa e adeptos, apareceu de pé quente para alimentar o sonho da subida.





Nos últimos quatro jogos, o brasileiro fez outros tantos golos: decisivo na vitória diante do Varzim, marcou e assistiu na goleada no terreno do Leixões e, no último sábado, bisou no dérbi com a UD Oliveirense, com o segundo golo a ser candidato a melhor 'Momento da Jornada'.Aos 30 anos, Platiny revela uma enorme ambição em campo, a mesma que mostrou em 2012 quando chegou a Portugal, precisamente para jogar no Feirense, e também entre 2015 e 2017, quando voltou ao Marcolino para festejar 18 golos, uma subida de divisão e uma permanência histórica do clube na 1.ª Liga.O avançado faz, definitivamente, parte da história recente dos fogaceiros, mas acabaria por sair durante três temporadas e meia. Nesse período, nunca fez mais de sete golos... agora, já leva cinco em apenas 15 jornadas, sendo que com Filipe Rocha a sua utilização era bem mais residual. A mudança de treinador catapultou o avançado para o onze e... para os golos.