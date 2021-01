Platiny reforça ataque dos fogaceiros

Platiny vai ser reforço do Feirense. O avançado brasileiro, de 30 anos, deixou o Casa Pia e prepara-se agora para assinar pelo emblema de Santa Maria da Feira, que, recorde-se, já representou entre 2015 e 2017. Contratado no último verão, depois de duas temporadas no Chaves, Platiny realizou 15 partidas oficiais pelos lisboetas - 13 na Liga Sabseg e duas na Taça de Portugal - e marcou dois golos (Penafiel e Cova da Piedade).





Os lisboetas, diga-se, continuam a 'arrumar a casa' nesta janela de transferências e antes de Platiny já tinham saído o guarda-redes Rafael Van der Laan (Real) e os avançados Danny Choi (Real) e Bonani (Estrela da Amadora). Por outro lado, entraram o defesa-central Matheus Dantas (ex-Flamengo) e o avançado Jota Silva (ex-Leixões).O Casa Pia está em 7º lugar na Liga Sabseg, com 25 pontos, fruto de 6 vitórias e 7 empates (além de quatro derrotas). No próximo domingo, a equipa de Filipe Martins recebe o Leixões em Pina Manique, em jogo a contar para a 18ª jornada.