Polícia brasileira investiga reforço do Feirense por alegada violação

Não é um bom cartão de visita... Dudu, o mais recente reforço oficializado pelo Feirense, está a ser investigado no Brasil por uma alegada violação. Apesar do processo ainda estar a decorrer, o extremo, de 19 anos, vai mesmo integrar o plantel liderado por Ricardo Sousa.Segundo a imprensa brasileira, o avançado tem em mãos uma acusação que remonta a 26 de setembro de 2022, quando o Botafogo de São Paulo, clube que Dudu representava na altura, conquistou a subida à Série B. Durante os festejos, o jovem brasileiro, juntamente com outros dois jogadores - João Diogo e Lucas Delgado - terá alegadamente mordido o seio da vítima e tentado agarrá-la à força num quarto de hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.Importa referir que, em tribunal, o jogador em questão negou as acusações de que é alvo. No entanto, a investigação ainda não chegou ao fim, pelo que não há ainda um desfecho para o processo.