Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira: «Dar a 2ª Liga por terminada é medida para prejudicar o Feirense»

O cenário de que a 2ª Liga seja dada por terminada não está a ser bem encarado em Santa Maria da Feira. Ouvido por Record, o presidente da câmara Emídio Sousa foi perentório em mostrar a sua posição.





"Repudio uma medida dessas. É apenas para prejudicar o Feirense. Se há condições para disputar a 1ª Liga, porque não há para se jogar a 2ª até ao fim? Não estamos a falar de um clube pequeno, estamos a falar de um clube com 2000 atletas, é de uma total falta de vergonha, de uma total falta de respeito se esse cenário se confirmar", afirmou o autarca.Na opinião de Emídio Sousa, as perspetivas de o Feirense voltar à 1ª divisão são "muito boas", pelo que o antecipado final da prova pode fazer o clube tomar medidas. "É inadmissível que isso possa acontecer! O Feirense está no 3º lugar, a 6 pontos do 2º, ainda vai jogar com os dois primeiros e os dois primeiros ainda iriam jogar entre si, pelo que, podia não acontecer, mas tinha possibilidades muito boas de subir. Se for prejudicado, o clube deve ser indemnizado", defendeu ainda o presidente do município feirense.