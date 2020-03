Presidente do Feirense oferece viseiras para combate ao coronavírus

Rodrigo Nunes, presidente do Feirense, decidiu juntar-se à onda de apoio ao combate ao coronavírus, através da sua empresa. O dirigente é o líder de uma empresa que produz moldes para a indústria do calçado, mas agora vai produzir viseiras destinadas a hospitais ou centros de saúde.





A empresa de Rodrigo Nunes desenvolveu um sistema de produção em série de viseiras e, só neste fim-de-semana, está prevista a produção de 600 viseiras, número que irá aumentar nos dias seguintes."Este fim-de-semana um grupo de voluntários vai fazer cerca de 600 viseiras, mas, depois do molde estar testado e aprovado, temos a ideia de efectuar grandes quantidades. Os hospitais, centros de saúde e IPSS dos concelhos da Feira e Espinho podem contar com a oferta da Inducorte", referiu Rodrigo Nunes, em declarações à Rádio Clube da Feira."Os pedidos têm surgido de muitos lados, notando-se uma escassez gritante destes produtos em diversos hospitais e instituições, nomeadamente nos distritos de Aveiro e do Porto", acrescentou ainda Rodrigo Nunes.