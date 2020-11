Processo aberto ao Feirense por suspeita de viciação

O Feirense volta a estar na mira do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Desta feita, a secção profissional instaurou mesmo um processo disciplinar a Kunle Soname, líder da SAD dos fogaceiros e dono de uma casa de apostas na Nigéria, Tiago Calisto, que tem funções de representação de Soname na SAD, e a própria SAD. Em causa está, como se pode ler num comunicado do CD, "eventual responsabilidade disciplinar relacionada com possível viciação de apostas desportivas e a sua incidência no jogo e/ou inobservância de outros deveres relativos a proteção de valores desportivos".

No centro deste processo estão somente as equipas não profissionais, pelo que a formação que alinha na 2ª Liga está excluída da polémica desta feita. Assim sendo, o objeto deste procedimento disciplinar são as equipas sub-23, sub-19 e sub-18, sendo que a participação foi enviada à Comissão de Instrução do CD no dia 19 de outubro.

Esta instauração do processo disciplinar às equipas não profissionais do Feirense surge na sequência de um processo de inquérito aberto a 5 de agosto, que o jornal ‘Público’ noticiou que o dono da SAD era também proprietário de uma casa de apostas. Na semana passada, a secção profissional tinha aberto outro processo de inquérito, averiguar "eventual manipulação de incidência de jogo de futebol ou do seu resultado, com com vista à obtenção de benefício resultante de apostas desportivas" na equipa que disputa a Liga Sabseg. Agora, há um processo disciplinar às restantes equipas da SAD.