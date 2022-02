Produção ofensiva do Feirense em evidência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Feirense assume-se como uma das equipas em melhor forma na 2ª Liga, aspeto comprovado pelo facto de os fogaceiros estarem bastante envolvidos na luta pela subida de divisão. Um dos fatores que mais contribui para isso é o desempenho ofensivo da equipa de Rui Ferreira.O conjunto de Santa Maria da Feira marca há 16 jogos consecutivos, tendo a última vez que a equipa ficou em branco sido no jogo com o Leixões, a 10 de outubro. Daí para cá, o Feirense apontou 26 golos, o que representa uma média de 1,6 golos por jogo no período em questão.Nestes 16 jogos, a equipa de Rui Ferreira somou sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas.