Quarteto quer mais do que rotatividade

Na partida no Berço, na última eliminatória da Taça de Portugal, no que a jogadores de campo diz respeito, Filipe Martins promoveu a titularidade de quatro jogadores que têm sido substanciais alternativas. Diga, Bruno Ramires, Vítor e Elves Baldé mostraram-se em bom nível, pelo que resta saber se Filipe Martins vai manter a fórmula perante o Tondela.





Desta vez em casa, a exigência sobe no desafio do próximo sábado, pois o duelo é diante de uma equipa do escalão primodivisionário, mas o técnico, como vem mostrando, não se coíbe em premiar o esforço dos jogadores, uma vez que 21 já foram, pelo menos, uma vez titulares…Há a referir também, com alguma prudência, que Elves Baldé está em dúvida depois de ter saído tocado do jogo-treino com o Rio Ave, o que faz com que o aspeto físico possa ser impeditivo de ir a jogo, consoante a avaliação que for feita pelo departamento médico mais perto da hora da receção aos beirões.