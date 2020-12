Quatro jogadores do Feirense testam positivo à Covid-19 e falham jogo com o Leixões

Quatro jogadores do Feirense testaram positivo à Covid-19 e estão fora da receção desta noite ao Leixões, da 13.ª jornada da 2.ª Liga.





Após a última bateria de testes, realizada na segunda-feira, Gui Ramos, Pedro Monteiro, Washington e Marcus testaram positivo e não entram nas opções do técnico Filipe Rocha.sabe que foram realizados vários testes ao plantel e a toda a estrutura dos fogaceiros, antes das festas natalícias, incluindo os familiares mais próximos dos atletas. Mesmo assim, com todas as precauções, o clube não evitou estes quatro casos.