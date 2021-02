Quatro suplentes na origem da vitória

'Jogamos Todos' é o lema do Feirense para esta época e nunca a frase fez tanto sentido. Anteontem, no terreno do Casa Pia, acabaram por não ser os titulares a fazer a diferença. Como Filipe Rocha tanto gosta de realçar, todos os jogadores são importantes, mesmo aqueles que começam no banco. Mica, Ruca, Diogo Viana e Platiny entraram na 2.ª parte e foram os quatro a construir o lance do golo.





Mica bateu um livre para Ruca, o lateral esquerdo ganhou a linha e descobriu Diogo Viana que, de primeira, disparou um potente remate que Ricardo Baptista defendeu para a frente. Com o instinto goleador que sempre o caracterizou, Platiny estava no sítio certo para a recarga.Aos 86 minutos, o Feirense materializava o domínio do jogo. Depois da expulsão de Poloni, os fogaceiros instalaram-se no meio-campo do Casa Pia e foram somando ocasiões de golo (Feliz aos 63', Tavares 66', Fabrício 68' e Diogo Viana aos 82'). Filipe Rocha alterou o habitual 4x2x3x1 para um 4x4x2 e colheu os seus frutos perto do fim, como já se disse, numa jogada toda construída por elementos que saíram do banco.