Quatro vitórias em quatro jogos: Feirense com segunda volta perfeita

O Feirense entrou a todo o gás na 2.ª volta, dando sequência e até melhorando os resultados já alcançados no final da primeira metade da prova. Com quatro vitórias nas quatro jornadas já disputadas, a formação de Filipe Rocha atravessa a melhor fase da temporada, com seis jogos sem perder, somando, mesmo, cinco vitórias e um empate e, em quatro destas jornadas, conseguiu manter a sua baliza a zero.





Os resultados demonstram a confiança e a força do coletivo feirense e a subida na tabela também: 2.º lugar 'roubado' à Académica e a distância para o líder Estoril reduzida de nove para apenas um ponto. Sábado, os fogaceiros deslocam-se ao terreno do Sp. Covilhã, onde pretendem dar sequência aos bons resultados. Com o plantel praticamente na máxima força, o treinador vê Zé Ricardo regressar de castigo e reabrir a luta pelo lado esquerdo da defesa com Ruca. O também lateral David Luís permanece de baixa devido a lesão.