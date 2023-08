Receção do Feirense ao Santa Clara será disputada no Estádio do Bessa

A Liga Portugal confirmou, esta quinta-feira, que a receção do Feirense ao Santa Clara, a contar para a 4.ª jornada da Liga Sabseg, terá lugar no Estádio do Bessa, mantendo-se agendado para este sábado, pelas 14 horas.Assim, tal como sucedeu na receção ao Penafiel, da 2.ª jornada, disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, o Feirense volta a não atuar no Marcolino Castro, tendo desta vez a SAD fogaceira invocado "motivo de força maior" para pedir a alteração do recinto do jogo. Na receção aos durienses, a justificação tinha sido o facto do relvado estar em tratamento, cenário que foi desmentido pela direção do clube.De recordar que, recentemente, houve uma polémica entre a SAD do Feirense e o clube, com este último a impedir a estrutura do futebol profissional a utilizar as instalações do emblema, com o Estádio Marcolino Castro à mistura.