Reforçar ataque será necessidade de mercado

Com a próxima janela de mercado a aproximar-se, é certo que o ataque será um dos sectores prioritários para o Feirense reforçar. Elves Baldé, Boupendza e Pedro Henrique terminam os respetivos períodos de empréstimo no final deste mês e a SAD do conjunto de Santa Maria da Feira terá de procurar a contratação de, pelo menos, um extremo e um ponta-de-lança.





Do trio referido, o brasileiro cedido pelo Benfica chegou apenas em janeiro, mas foi o que mais se destacou, uma vez que marcou três golos importantes em sete jogos. Já o guineense e o gabonês têm assumido papéis mais de opções secundárias.