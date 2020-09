Reforço Washington já se treina

O último reforço do Feirense já trabalha às ordens de Filipe Rocha. Na manhã desta segunda-feira, a equipa voltou aos treinos para preparar a deslocação ao terreno do Vilafranquense e o médio trabalhou de forma integrada. Washington estava a competir no Brasil e era titular no CRB, tendo a condição física para ser convocado quando o treinador assim entender.





Recorde-se que os fogaceiros ainda não se estrearam na 2ª Liga porque o jogo da passada sexta-feira, com o Chaves, acabou suspenso face aos casos de Covid-19 detetados no plantel flaviense.