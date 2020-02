Regresso de João Victor é outra (boa) dor de cabeça para Filipe Rocha

Como se não bastasse o regresso de Ícaro às opções para a deslocação a Viseu, o que, conforme Record explicou na edição de ontem, aumenta as dores de cabeça de Filipe Rocha dada a boa forma de Ricardo e Guilherme Ramos no eixo da defesa, o técnico não terá também escolha facilitada no ataque…





É que João Victor está disponível para ser chamado a jogo no Fontelo após cumprir três jogos de castigo. Expulso diante do FC Porto B, o ponta-de-lança falhou os duelos com UD Oliveirense, Vilafranquense e Cova da Piedade, ele que assinou, precisamente, o golo da vitória, diante dos dragões.O dianteiro tinha assumido a titularidade, entretanto a posição 9 foi ocupada por Abel Camará, enquanto, no último jogo, foi Pedro Henrique quem apareceu a titular e a fazer mesmo o golo da vitória ante o Cova da Piedade.Ora, sabendo que, sob as ordens de Filipe Rocha, a equipa de Santa Maria da Feira joga com um homem no centro do ataque, o técnico vai ter mesmo de ir aos pormenores para decidir qual o homem-golo mais indicado para alinhar de início, sábado, frente ao Ac. Viseu.