Regresso do Feirense ao Marcolino de Castro teve festa com 4.323 adeptos nas bancadas

O Feirense voltou a jogar no Estádio Marcolino Castro, este domingo, e acabou por ser um dia perfeito para os fogaceiros: casa cheia e vitória sobre o P. Ferreira, que colocou um ponto final num ciclo de três jornadas seguidas a perder.Após a decisão do tribunal que validou que a equipa principal utilizasse o seu estádio, a SAD começou a preparar o jogo nas ruas e nas redes sociais. Mais de 100 cartazes foram espalhados pela cidade, vários atletas do plantel visitaram escolas e distribuíram convites, os associados tiveram direito a dois bilhetes gratuitos e até alguns adeptos emblemáticos deram a cara para ajudar a que o Marcolino se enchesse.Isso fez-se com 4.323 nas bancadas, a esmagadora maioria da equipa da casa, que no estádio tinham outra surpresa preparada: 2.500 cartolinas com o símbolo do Feirense que fizeram a delícia dos mais novos.No final do jogo, Ricardo Sousa agradeceu aos adeptos: "Esta é uma vitória dos nossos adeptos. O apoio deles foi decisivo para catapultar a equipa para uma boa exibição e para o resultado que todos esperávamos. Estes jogadores tudo farão para dar mais vitórias aos adeptos e o que peço é que eles estejam sempre ao lado da nossa equipa."