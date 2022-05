Regresso em ascensão de João Tavares aos relvados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Após uma longa paragem de oito meses provocada por uma rotura de ligamentos, João Tavares voltou ao ativo e, ao terceiro encontro desde o seu regresso, já colocou o seu nome na lista de marcadores do Feirense na presente temporada.

Curiosamente, esta foi a estreia do médio a marcar no Marcolino Castro, uma vez que os outros três golos pelo clube foram marcados em jogos fora de casa.





Nesta retoma, o jogador de 23 anos tem queimado novas etapas a cada partida realizada. Começou por saltar do banco aos 66’ na receção ao Vilafranquense (1-1). Posteriormente, foi titular na derrota com o Penafiel (2-0), saindo ao intervalo, enquanto no jogo da última jornada, frente ao Trofense, assinou o primeiro golo oficial da época, ainda que insuficiente para evitar o desaire fogaceiro, jogando 77 minutos.



Autor: T.G.