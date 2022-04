Relvado do Marcolino Castro bate mais um recorde

O relvado do Estádio Marcolino Castro, casa do Feirense, continua a bater recordes. Na última jornada, diante do Ac. Viseu, teve uma nota de 4.67, superando o histórico 4.39 alcançado há cerca de um mês, frente ao Rio Ave.Também por isso, a vitória (2-1) sobre o Ac. Viseu foi histórica, uma vez que também rendeu o triunfo número 200 da equipa fogaceira para a 2.ª Liga perante o seu público.A pontuação dada pela equipa de arbitragem e pelos delegados da Liga Portugal resultaram em mais um máximo nunca alcançado pelos fogaceiros. Recorde-se que no início da temporada, o mau estado do relvado obrigou a uma proibição dos treinos por parte da Liga. A SAD do Feirense atuou prontamente, mudou de empresa de manutenção do relvado e os resultados estão à vista: quatro jornadas consecutivas com nota superior a 4 e, no último fim-de-semana, um novo recorde absoluto.A Liga Portugal começou a avaliar os tapetes, com uma escala de zero a cinco, na temporada 2017/18 e, nos últimos tempos, a entidade liderada por Pedro Proença reforçou o acompanhamento à qualidade dos retângulos de jogos nas provas profissionais.