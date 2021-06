Ricardo Benjamim de saída: «Saio com o mesmo sorriso como quando entrei»

Ricardo Benjamim e o Feirense vão seguir caminhos distintos. O guarda-redes, de 21 anos, marcou a sua despedida do clube através de uma publicação nas suas redes sociais, ele que é natural de Santa Maria da Feira e passou pelos fogaceiros na formação.





Em duas temporadas, o guardião não chegou a estrear-se pela equipa principal, tendo feito 11 jogos pelos sub-23 em 2019/20. "Saio como o mesmo sorriso como quando entrei, de consciência tranquila de que fiz e dei o melhor de mim em prol do grupo e do Feirense", publicou Ricardo Benjamim no Instagram.Com passagens também por Lourosa, FC Porto, Sanjoanense e Deportivo nas camadas jovens, foi no país vizinho que o guarda-redes iniciou a sua carreira sénior, ao serviço da equipa B do Deportivo e do Laracha CF, antes de voltar a Santa Maria da Feira no verão de 2019.Fez parte da Seleção Nacional de sub-19 que se sagrou campeã europeia, em 2018, na Finlândia."Feirenses, chegou o dia…Saio com o mesmo sorriso como quando entrei, de consciência tranquila de que fiz e dei o melhor de mim em prol do grupo e do Clube Desportivo Feirense!Agradecer aos meus colegas de equipa por todo o carinho e aprendizagem que me deram ao longo destes 2 anos. Agradecer também a toda estrutura médica pela disponibilidade e amabilidade sempre prestada e não podia deixar de agradecer a todos os que trabalhavam para nós, desde roupeiro, jardineiros, etc.Daqui levo grandes amizades e grandes momentos que nunca me sairão da memória!A todos vocês um obrigado,Ricardo Benjamim"