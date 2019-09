Ricardo de fora nas próximas quatro a seis semanas

Filipe Martins tem uma nova dor de cabeça para os próximos tempos. Ricardo, o 'Xerife' que tem sido um dos pilares do centro da defesa, saiu lesionado no desafio com a Académica e o diagnóstico aponta para uma rotura muscular na face interna da coxa direita, o que obriga o experiente defesa, de 39 anos, a parar nas próximas quatro a seis semanas.





Num olhar otimista, o central pode aproveitar a longa pausa do campeonato para trabalhar da melhor forma a sua recuperação. No próximo sábado, o Feirense joga em casa do Berço para a Taça de Portugal e só volta a jogar três semanas depois, isto é, se eliminar o conjunto de Guimarães e seguir para a 3ª eliminatória da prova-rainha. Uma semana depois, a turma de Santa Maria da Feira recebe o Mafra para o campeonato, partida onde Ricardo ainda, ao que tudo indica, será carta fora do baralho.