Ricardo regressa ao trabalho esta semana

O jogo com o Mafra interrompeu a boa série do Feirense, mas os fogaceiros não desarmam e já pensam no duelo caseiro do próximo domingo, perante o Nacional, buscando o regresso aos triunfos diante de um rival direto na luta pela subida de divisão.





Filipe Martins vai receber de novo Ricardo nos treinos esta semana, isto depois de o experiente defesa-central recuperar de uma rotura na coxa direita, contraída num jogo em Coimbra, com a Académica, no passado dia 22 de setembro.Se por um lado este regresso é, obviamente, uma boa novidade para o técnico santamariano, por outro é uma nova mas igualmente boa dor de cabeça, pois Guilherme Ramos assumiu o posto no eixo da defesa na ausência de Ricardo e a verdade é que se tem exibido a grande nível, como foi o caso desta última partida ante o Mafra.