Ricardo Sousa e o afastamento do Feirense das instalações do clube: «É urgente resolver»

O Feirense arrancou a temporada com a mala às costas, em virtude de não poder utilizar o Estádio Marcolino Castro nem o complexo de treinos devido a um litígio entre a SAD e o clube. A situação continua sem solução à vista para lamento de Ricardo Sousa, treinador dos fogaceiros. Em declarações à Agência Lusa, o técnico assumiu que é urgente resolver este problema, até porque as condições atuais têm prejudicado a prestação da equipa que orienta."Todas as equipas querem os adeptos do seu lado, no seu estádio e a apoiar. Esse apoio tem-nos faltado. Já disse uma vez e repito: gostava muito que os adeptos fossem aos nossos jogos dar força à nossa equipa. Muitos destes jogadores vieram para o Feirense pelas excelentes condições de treino que temos. Estamos privados de treinar no complexo e não temos a qualidade de treino que devíamos face aos relvados que estamos a utilizar. Claro que isso se reflete na qualidade de jogo e nos pontos da equipa. O que me parece é que, até que tudo seja decidido, tanto os jogadores, como a equipa técnica e os adeptos, estão a ser prejudicados por não terem as condições habituais. Queremos ganhar mais vezes! Por nós, pelo Feirense e pelos nossos adeptos, mas para isso precisamos de boas condições. Precisamos de bons relvados, precisamos de voltar a treinar no Complexo e precisamos de jogar no Marcolino. É urgente que esta situação esteja resolvida. Apelo a que dêem a esta equipa as condições de trabalho que ela merece", referiu o treinador, antes de deixar um desabafo."Há um problema, que é público, e que se irá resolver nas instâncias próprias. Não me parece justo que, até lá, a equipa e os jogadores estejam a ser prejudicados. Faz-nos falta o calor humano dos nossos adeptos, seja em casa, seja fora", acrescentou.Ao cabo de quatro jornadas disputadas na Liga Sabseg, o Feirense soma apenas três pontos. O início não foi, portanto, o desejado, algo que Ricardo Sousa justificou com a mudança profunda que se fez sentir no plantel e com toda esta situação em terno das instalações. Ainda assim, o técnico acredita que a equipa conseguirá fazer uma boa época. "É o início de um novo ciclo onde o Feirense perdeu muitos jogadores. Procurámos um perfil de jogador jovem, ambicioso e muitos deles são provenientes de escalões inferiores. É necessário dar tempo ao tempo para que a equipa melhore o seu nível competitivo, mas o maior problema é a falta de estabilidade nas condições de treino. Não sabemos onde vamos treinar diariamente e isso também me criou um problema, porque muitos dos jogadores vieram para o Feirense sabendo das excelentes condições de trabalho em termos de treino. A equipa técnica tem uma ideia de jogo que também precisa de tempo para ser implementada. Estamos totalmente confiantes que o futuro será risonho", concluiu.