Ricardo teve estreia imponente

A três dias de completar 39 anos, Ricardo continua a dar mostras da sua inequívoca qualidade. O central estreou-se com a camisola do Feirense frente ao Vilafranquense e ganhou todos os nove duelos aéreos que disputou, prometendo mais uma época como a que realizou em Famalicão.





Ao serviço dos minhotos, Ricardo alinhou em 33 de um total de 36 jogos, culminando a época com a desejada subida de divisão, sabor que o defesa já havia sentido com as cores do Beira-Mar. Em Santa Maria da Feira, Ricardo procura a sua terceira promoção na carreira.