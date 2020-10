Rotação com segurança em Montemor

Na deslocação do próximo sábado ao reduto do União de Montemor, a contar para a 2ª eliminatória da Taça de Portugal, olhando a que o Feirense vai disputar a partida em atraso com o Chaves, a contar para a 1ª jornada da Liga Pro, na quinta-feira seguinte, Filipe Rocha deverá utilizar os suplentes que têm tido melhor rendimento até ao momento.





São os casos de Washington, Mica, Edson Farias, Agdon e João Victor. Já David Luís pode estrear-se pelos fogaceiros. Por outro lado, Tiago Almeida (Cabo Verde) e Fati (Guiné-Bissau) são ausências certas por estarem ao serviço das respetivas seleções.