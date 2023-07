Rúben Alves contratado para o meio-campo do Feirense

Depois de Filipe Almeida , o Feirense anunciou o segundo reforço para a nova temporada, sob o comando técnico de Ricardo Sousa. Trata-se de Rúben Alves, médio-ofensivo de 28 anos que representou a Sanjoanense nas duas últimas temporadas, nas quais totalizou 7 golos e 5 assistências em 56 jogos.O jogador natural de Vila Nova de Gaia já passou por alguns dos principais clubes do panorama nacional, o FC Porto, o Sp. Braga ou o Boavista. No caso dos azuis e brancos, representou os sub-19 e chegou a disputar a Youth League da UEFA, onde foi colega do internacional português André Silva, por exemplo.Em Braga, representou a equipa B, onde foi treinado por Abel Ferreira e colega de Trincão, Xadas ou Tiago Sá. No Bessa, fez mesmo uma época como sénior na equipa principal, em 2012/13, quando a pantera militava na antiga 2.ª Divisão e anos antes de ser reintegrada na 1.ª Liga.