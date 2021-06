Ruca de saída do Feirense faz despedida

Ruca vai terminar a sua ligação ao Feirense. O lateral-esquerdo assumiu a saída e fez a despedida nas suas redes sociais.

“Chegou ao fim a minha passagem pelo Feirense. Foram dois anos fantásticos, com alguns momentos difíceis, mas com pessoas incríveis à minha volta, e que levo no coração. Saio da mesma maneira que entrei. De cabeça erguida, com a consciência de que dei sempre tudo em todos os momentos pelos meus companheiros e pelo clube”, escreveu o experiente jogador, de 30 anos.

Ao cabo de duas temporadas a defender as cores dos fogaceiros, Ruca fez um total de 44 jogos: 20 na época passada e 24 na campanha que agora termina. O esquerdino também já passou pela 1ª Liga, ao serviço de V. Setúbal e Tondela.