Ruca espreita regresso ao onze

O Feirense tem uma baixa importante para a receção, da próxima segunda-feira à noite, à Académica. Zé Ricardo cumpriu uma série de cinco cartões amarelos e está, automaticamente, suspenso. O lateral esquerdo deve ser substituído no onze inicial por Ruca.





O experiente jogador, que na última temporada somou 20 jogos, já participou em 15 partidas na presente época, mas apenas três como titular. A verdade é que ainda no domingo foi decisivo para o triunfo dos fogaceiros no terreno do Casa Pia.Ruca entrou aos 82 minutos e ajudou ao pressing final na procura do 0-1. Dos seus pés saíram quatro cruzamentos perigosos e um deles está mesmo na origem do 0-1 final. Agora, Ruca deve voltar ao onze no grande jogo da jornada 21 da Liga Sabseg. A Académica desloca-se ao Estádio Marcolino Castro com mais dois pontos do que o Feirense, mas, recorde-se, a equipa de Filipe Rocha venceu em Coimbra na 1.ª volta. Num campeonato tão discutido, os confrontos diretos podem vir a ter importância...