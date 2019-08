Ruca ganha terreno à esquerda

Ruca é o mais forte candidato à titularidade no lado esquerdo da defesa do Feirense, esta segunda-feira, no jogo de estreia dos fogaceiros na nova temporada, diante do V. Guimarães.





O lateral deverá ser a escolha de Filipe Martins na asa canhota, depois de ter ganho espaço à concorrência nas últimas semanas. Forte nas bolas paradas e com experiência acumulada em Portugal e no estrangeiro, Ruca dá garantias ao técnico para o jogo de abertura.