Ruca renova e Fall a chegar

Peça importante naquilo que foi a temporada do Feirense, Ruca acertou a renovação com o clube de Santa Maria da Feira. O lateral-esquerdo, de 29 anos, alinhou em 20 encontros em 2019/20. Por seu lado, no capítulo das contratações, Latyr Fall deverá ser reforço dos fogaceiros para a próxima temporada, isto depois de ter apontado dois golos em 26 jogos pelo Ac. Viseu. Noutro âmbito, o processo de renovação de Filipe Rocha está bem encaminhado, devendo o treinador continuar à frente do Feirense em 2020/21.