Ruca segurou lugar no onze

Surpresa de Filipe Rocha para a receção ao Ac. Viseu, Ruca deve manter-se no onze do Feirense para o confronto com o Arouca, marcado para depois de amanhã de manhã. O lateral-esquerdo recuperou a titularidade, que vinha pertencendo ao jovem Zé Ricardo, e a atuação convincente deverá garantir-lhe nova oportunidade na próxima jornada.

Ruca foi decisivo para a entrada a todo o gás do Feirense, com cruzamentos perigosos. No total, o esquerdino somou 11 lançamentos para a área, somando 80% de eficácia de passe. A forte vocação ofensiva de um jogador que, muitas vezes até tem sido utilizado como extremo, expressa-se também em três dribles com sucesso. Na retaguarda, Ruca terá cumprido com as exigências do treinador: 12 duelos ganhos e 13 bolas recuperadas, entre desarmes e interceções.

A cumprir a segunda temporada em Santa Maria da Feira, Ruca somou o seu 18.º jogo da época, mas apenas o 5.º como titular, pois, como já se referiu, Zé Ricardo tem sido mais vezes utilizado por Filipe Rocha no lado esquerdo da defesa.