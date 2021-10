Rui Ferreira agradece prémio da Liga: «O trabalho diário foi o nosso segredo»

Rui Ferreira conduziu o Feirense à liderança isolada da Liga Sabseg e, juntamente com a sua equipa técnica, recebeu o prémio de melhor treinador de setembro.





"Queria agradecer a quem votou em mim, aos meus colegas de profissão, mas, acima de tudo, a quem esteve na origem deste sucesso: aos jogadores, por todo o seu trabalho diário que foi o segredo deste prémio, à minha equipa técnica e a toda a estrutura do Feirense, incluindo, obviamente, os adeptos, porque são o nosso 12.º jogador" agradeceu o técnico, referindo que os fãs dos azuis têm "dado muito apoio" e que isso beneficia os jogadores e as exibições da equipa pela positiva.Ao lado dos seus colegas de equipa técnica, Carlos Manuel, Jorge Ramiro, Diogo Oliveira, Paulo Costa e Francisco Moreira, o treinador dos fogaceiros mostrou-se claramente agradecido e contente pelo que esta época tem trazido de positivo, incluindo a melhor defesa do campeonato. No entanto, o técnico de 47 anos ainda destacou as dificuldades e a competitividade da Segunda Liga, assim como os respetivos treinadores dos outros emblemas."Sabemos que só trabalhando muito afincadamente no dia-a-dia conseguimos ganhar jogos, ganhar pontos e é isso que andamos sempre à procura. Um abraço muito especial aos meus jogadores e à minha equipa técnica, porque sem eles nada disto seria possível", disse Rui Ferreira, alertando para o resto do trabalho a concretizar e aos elementos do grupo que ajudaram o Feirense a este bom momento de forma.