Rui Ferreira antevê Sp. Covilhã: «Estamos identificados com as forças do adversário»

O Feirense arranca a sua prestação na Liga Portugal 2 no sábado frente ao Sp. Covilhã, num encontro que o técnico Rui Ferreira reconhece que será exigente para o seu plantel repleto de juventude, apesar de garantir ir à luta pelos três pontos.





"É uma equipa que tem feito uma belíssima pré-época e uma campanha vitoriosa na Taça da Liga", começou por referir o treinador em declarações ao Canal 11. "Esperamos um adversário muito competente e competitivo que vem para lutar pelos três pontos e temos de estar preparados para isso mesmo."Ainda assim, Rui Ferreira garante que o foco está na própria equipa. "Vamos preocupar-nos acima de tudo com aquilo nós temos que fazer, sempre acautelando as forças do adversário, com as quais estamos identificados e que vamos tentar contrariar, respeitando o nosso adversário ao máximo", explicou.Em relação aos objetivos da temporada, o técnico reconhece uma mudança nos objetivos para uma época em que existem muitas equipas a lutar pela subida e em que o clube reforçou a aposta nos jovens. "Houve uma alteração de paradigma dos objetivos do Feirense. Nós lutamos sempre para vencer, mas este campeonato vai ser abordado por muitas equipas com o objetivo de subida de divisão. Dentro daquilo que são as nossas forças, iremos lutar sempre para dar o melhor e dignificar o clube que representamos", afirmou.