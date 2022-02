Rui Ferreira: «Conquistámos o respeito de uma equipa que toda a gente sabe a qualidade que tem»

À semelhança do treinador adversário, Rui Ferreira também considerou justo o empate sem golos diante do Rio Ave, salientando a exibição dos fogaceiros contra um candidato assumido à subida."O resultado ajusta-se. Este jogo mostrou muito da nossa personalidade e do crescimento da nossa equipa. Gostei muito do que fizemos, conseguimos conquistar o respeito de uma equipa que toda a gente sabe a qualidade que tem, obrigando o treinador adversário a colocar um central perto do fim para segurar o ponto. Queriamos muito os três pontos, mas não conseguimos. Tentámos tudo e fizemos substituições no sentido de dar velocidade na frente e ir à procura do golo", analisou o técnico do Feirense, que considerou que as equipas proporcionaram um bom espetáculo à moldura humana que marcou presença no Estádio Marcolino Castro.Voltando a evitar apontar a mira à subida, Rui Ferreira realçou o orgulho que tem no seu plantel e a vontade de vencer todos os jogos: "Tenho um orgulho muito grande em treinar esta equipa e estes rapazes, que são jovens com muita qualidade e que estão a evoluir. Poderia haver algum nervosismo neste jogo, mas isso não aconteceu. Jogaram de forma personalizada e com ambição. Lutamos sempre pelos três pontos, nao vale a pena falar de subida. Estamos num lugar privilegiado, é verdade, e queremos sempre mais."Com o empate na receção deste domingo ao Rio Ave, o Feirense ocupa provisioriamente o 2º lugar da Liga Sabseg, ficando a aguardar os resultados do Chaves e do Benfica B.