Rui Ferreira despede-se do Feirense: «Demos sempre o nosso máximo na defesa do castelo»

Um dia depois de ter sido apresentado como treinador do Torreense para 2023/24, Rui Ferreira deixou uma mensagem de despedida ao Feirense, clube onde esteve nas últimas duas épocas, nas redes sociais."Caríssimos amigos, adeptos e simpatizantes do Clube Desportivo Feirense , como já é do conhecimento de todos a minha ligação ao clube terminou. Venho assim agradecer todo o vosso apoio ao longo destas 2 épocas. Eu e a minha equipa técnica tudo fizemos para que o nosso trabalho fosse ao encontro do melhor rendimento da equipa, quer na valorização dos nossos jogadores e em simultâneo na procura de vitórias", começou por referir.O técnico fez ainda questão de agradecer aos adeptos do conjunto de Santa Maria da Feira: "Nem sempre os jogos têm o desfecho que mais gostaríamos, mas sempre com a convicção que estivemos empenhados a dar o nosso máximo na defesa do castelo.O CD Feirense é sem dúvida um clube especial com muito carisma. Sempre sentimos da nossa massa associativa o apoio e todo o carinho em todos os momentos (bons e menos bons) ao longo deste 2 anos . Gratidão é a palavra certa para descrever o meu sentimento. Um muito obrigada a todos/as! Desejo as maiores felicidades e levo o CDFeirense para sempre no coração. Sou apenas mais um fogaceiro".