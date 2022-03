Rui Ferreira e Feirense: uma história que dura já há um ano

Rui Ferreira comemorou, esta quarta-feira, um ano no comando técnico do Feirense, sendo vários os registos de relevo alcançados neste período.Até ao momento, o técnico disputou 39 jogos, tendo vencido 19- o primeiro dos quais no dia 17 de abril de 2021, frente ao Varzim-, empatado oito e perdido 12. A sua melhor série de vitórias aconteceu no início da presente temporada, entre agosto e outubro, numa altura em que conseguiu sete triunfos consecutivos, seis para o campeonato e um para a Taça de Portugal. Para além disso, o ex-Felgueiras já lançou 16 jogadores, a maioria deles bastante jovens, nos campeonatos profissionais.Neste momento, o conjunto fogaceiro, que tem encontro marcado com o Ac. Viseu no reatamento do campeonato, segue no 5º lugar da tabela classificativa