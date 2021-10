Rui Ferreira é o treinador do mês de setembro

Rui Ferreira, treinador do Feirense, líder da Liga Sabseg, foi considerado o melhor treinador do mês de setembro. O técnico de 48 anos reuniu 44,74% dos votos e superiorizou-se a Luís Freire, do Rio Ave, e a Nélson Veríssimo, comandante do Benfica B.





Os fogaceiros fizeram um mês absolutamente perfeito, com duas vitórias para a Segunda Liga e uma para a Taça de Portugal. Para o campeonato, os azuis chegaram mesmo a manter a baliza a zeros, e marcaram cinco golos, assumindo neste momento a liderança isolada da classificação do segundo escalão e sendo a defesa menos batida.