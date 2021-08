Rui Ferreira elogia juventude do seu plantel: «Motivação deles deixa-me confiante»

O Feirense venceu em Mafra e somou os primeiros três pontos no campeonato, num jogo em que Rui Ferreira utilizou cinco jovens da formação e mais cinco reforços que na última temporada atuavam no Campeonato de Portugal.





"Sentir a vontade que eles têm de aprender e a motivação que têm deixa-me muito satisfeito e confiante para o futuro. Por tudo o que fizemos, esta vitória é justa, mesmo com a inexperiência de muitos dos nossos jogadores. O Vargas, que marcou o golo, veio dos juniores; o Pinto, o Manu e o Bruno estiveram comigo nos Sub-23 há dois anos. Estes jogadores são desconhecidos para muita gente, mas vão ouvir falar muito deles rapidamente", comentou o treinador dos fogaceiros.Sobre a partida, Rui Ferreira gostou do que viu: "Foi um jogo difícil entre duas boas equipas. Fomos superiores na 1.ª parte e soubemos sofrer um pouco na 2.ª. É com estas dificuldades e ambição que vamos continuar a trabalhar. Tal como com o Covilhã, apresentámos uma boa qualidade de jogo. Faltou-nos finalizar da melhor forma as várias oportunidades de golo. Andávamos à procura desta vitória para cimentar a nossa caminhada."Por último, uma palavra para os adeptos que acompanharam a equipa até Mafra: "Queremos potenciar e valorizar estes jovens. Vamos atacar todas as jornadas com os 3 pontos no pensamento. Aproveito para fazer um apelo aos nossos adeptos para que apareçam, nos apoiem e que acreditem nestes jovens que eles bem merecem. O apoio deles é fundamental. Foi importante hoje [ontem]. Às vezes a equipa está por baixo e precisa de ir buscar forças onde elas já não existem e o apoio dos nossos adeptos será muito importante."