Rui Ferreira: “Era importante vencermos em casa”

Depois de uma vitória confortável em casa frente ao Chaves, Rui Ferreira mostrou a sua satisfação com o resultado e com a exibição da equipa no rescaldo do encontro.

"Fizemos um belíssimo jogo, entramos bem na primeira parte, a fazer tudo o que tínhamos planeado. Fizemos três golos, o que demonstra quase uma perfeição em tudo o que fizemos".





O treinador dos fogaceiros também explicou o porquê das duas substituições de Teles e Sidney durante o intervalo, remetendo para a necessidade de "salvaguardar essas opções".Além disso, Rui Ferreira declarou palavras de ânimo aos seus jogadores depois da partida: "Estes jovens, pela forma como trabalham, dão-me muita confiança. São muito ambiciosos, têm uma grande união e uma enorme capacidade de superação" elogiou o treinador da formação azul.Aliás, sendo que esta é a primeira vitória oficial dos fogaceiros em casa nesta época, Rui Ferreira fez questão de valorizar a presença dos adeptos nas bancadas, e referiu que os 3 pontos são mais valiosos do que o costume."Era importante vencermos em casa. Estivemos muito tempo sem os adeptos aqui connosco e queríamos retribuir o carinho deles (…) os adeptos têm de estar orgulhosos desta equipa. Queria-lhe agradecer todo o apoio".Por fim, o treinador da formação de Santa Maria da Feira reforçou o valor de ter à disposição um plantel rejuvenescido, e definiu-os como "uma equipa jovem que quer muito vencer".O plantel goza esta segunda-feira de um dia de folga, e amanhã estará de volta ao trabalho.