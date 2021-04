Rui Ferreira: «Era um jogo muito importante»

O Feirense reencontrou o caminho das vitórias com Rui Ferreira e, ontem, até festejou um triunfo gordo (4-1) no terreno do Leixões. O treinador destacou a excelente resposta dos seus jogadores numa altura da época em que a pressão pelos resultados é, cada vez, maior.





"Era um jogo muito importante para nós e tivemos de o preparar da melhor forma. Sabíamos que teríamos de dar o máximo de nós a todos os níveis, principalmente no que diz respeito aos níveis de concentração. Entrámos muito bem na partida. Fomos uma equipa personalizada, a jogar bom futebol, a criar oportunidades... a demonstrar a qualidade destes jogadores. Pecámos por não termos finalizado as várias oportunidades que tivemos nos primeiros 15/20 minutos", afirmou o treinador, de 48 anos.Tal como tem acontecido nas últimas jornadas, o Feirense tem dominado as estatísticas do jogo e os números de ontem ajudam a explicar um pouco melhor a superioridade fogaceira no Estádio do Mar; ataques, 22 - 18, remates, 11 - 8, e cantos, 5-1. Os quatro golos marcados foram, então, fruto de uma exibição constante e muito positiva. "Apesar de não gostar de falar de números, o resultado é justo. Foram três pontos importantes. É mais uma vitória que nos vai dar alento para a difícil reta final de campeonato", finalizou Rui Ferreira.